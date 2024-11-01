Martín Villa se libra de ser juzgado por el asesinato del trabajador antifranquista Teófilo del Valle

La muerte de Teófilo del Valle, trabajador antifranquista que fue tiroteado en una protesta obrera en los albores de la transición, no continuara siendo investigada por el sistema judicial. La Audiencia de Alicante ha archivado una causa en la que el ex ministro franquista había sido llamado a declarar por el juzgado de Elda, donde se presentó la denuncia. No obstante, tras varios aplazamientos y recursos, Martín Villa ha conseguido seguir siendo impune por estos hechos.