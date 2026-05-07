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Inadmitida la querella contra Martín Villa por la primera víctima mortal de la Transición

El tribunal estima el recurso del exministro y deja sin efecto su citación en una decisión que ya no admite recurso de apelación

| etiquetas: martín villa , querella inadmitida , impunidad vergonzosa
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