Marta Peirano: El dispositivo de vigilancia que llevas contigo todo el día. ¿Por qué me vigilan, si no soy nadie? | TED Talk  

Exposición TED - Madrid sobre la privacidad. La periodista Marta Peirano habla en su charla TED sobre la necesidad de proteger nuestros datos personales. Aunque no tengas nada que esconder, quizás estaría bien esconderlo. “No sabemos quién puede usar nuestra información en el futuro. Eso nos hace vulnerables”. Cometemos tres errores: 1º infravalorar la cantidad de información que producimos cada día; 2º despreciar el valor de esa información y 3º pensar que nuestro principal problema es una agencia distante y superpoderosa que se llama NSA.
| etiquetas: ted , conferencia , vigilar , espiar , dato , móvil , nsa , peirano , privacidad
Cometemos tres errores: Ee primero es infravalorar la cantidad de información que producimos cada día; el segundo es despreciar el valor de esa información y el tercero es pensar que nuestro principal problema es una agencia distante y superpoderosa que se llama NSA. Y es verdad que la NSA tiene el mayor acceso, los mejores recursos, las mejores herramientas, pero no les hace falta nada de eso para espiarnos a nosotros, porque nosotros lo tenemos todo ahí. Vivimos
www.youtube.com/watch?v=lMauHxxL1yU&t=1s