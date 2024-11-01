Marta Peirano: El dispositivo de vigilancia que llevas contigo todo el día. ¿Por qué me vigilan, si no soy nadie? | TED Talk  

Exposición TED - Madrid sobre la privacidad. La periodista Marta Peirano habla en su charla TED sobre la necesidad de proteger nuestros datos personales. Aunque no tengas nada que esconder, quizás estaría bien esconderlo. “No sabemos quién puede usar nuestra información en el futuro. Eso nos hace vulnerables”. Cometemos tres errores: 1º infravalorar la cantidad de información que producimos cada día; 2º despreciar el valor de esa información y 3º pensar que nuestro principal problema es una agencia distante y superpoderosa que se llama NSA.