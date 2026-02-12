edición general
Marruecos infectó con Pegasus el móvil de Pedro Sánchez durante un viaje a Ceuta

Han pasado casi cinco años del episodio del espionaje del móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el software israelí Pegasus, sin que hasta el momento se haya podido demostrar quién y cómo logró infiltrarse en un teléfono con un altísimo nivel de cifrado. La investigación judicial del caso, ocultado durante un año por Moncloa, no logró avanzar por la imposibilidad técnica de rastrear el pinchazo, aunque todas las sospechas apuntan a la autoría de Marruecos. Ahora, nuevos datos aportados a THE OBJECTIVE por fuentes de inteligencia

Herumel #2 Herumel
Por cierto Marruecos es un Dealer esquinero, Israel es el Capo di tutti capi.
3
Sinfonico #5 Sinfonico
Ya, y el 11M fue eta
3
#11 Mesopotámico
#5 Fue marruecos y Francia, no?
0
Herumel #1 Herumel
The Ojete.
3
Torrezzno #6 Torrezzno
Solo el movil? xD
2
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
#0 te la van a tumbar, y lo sabes.
1
#12 Leon_Bocanegra
The Objetive, bulo.
1
#7 k-loc
Confirmado. Han descargado 18.000 fotos del teléfono de Pedro Sánchez delante del espejo, haciendo arrumacos, morritos y poses varias.
"teléfono con un altísimo nivel de cifrado" Si, claro que si. Estaba protegido con contraseña y vas que te matas.
1
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
Si la final del mundial a tres bandas se acaba celebrando en Marruecos ya tendremos confirmacion del hackeo
2
platypu #8 platypu
#4 Como si no fuera suficiente que lo metieran a ultima hora y Sanchez aplaudiera con las orejas
3
Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial
#8 Si, lo decia ironicamente porque ya van unas cuantas humillaciones pero esa sera el remate
0
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
El Pegasus salió con una ETS
0
#13 Nasser
información del "The Ojete" me las paso por el culete. :troll:
0

