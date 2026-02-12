Marruecos infectó con Pegasus el móvil de Pedro Sánchez durante un viaje a Ceuta

Han pasado casi cinco años del episodio del espionaje del móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el software israelí Pegasus, sin que hasta el momento se haya podido demostrar quién y cómo logró infiltrarse en un teléfono con un altísimo nivel de cifrado. La investigación judicial del caso, ocultado durante un año por Moncloa, no logró avanzar por la imposibilidad técnica de rastrear el pinchazo, aunque todas las sospechas apuntan a la autoría de Marruecos. Ahora, nuevos datos aportados a THE OBJECTIVE por fuentes de inteligencia
"teléfono con un altísimo nivel de cifrado" Si, claro que si. Estaba protegido con contraseña y vas que te matas.