Maroto se marcha "harta" del Pleno tras los ataques de Almeida

Maroto se marcha "harta" del Pleno tras los ataques de Almeida

José Luis Martínez-Almeida, ha espetado a la portavoz socialista, Reyes Maroto, que no hay nadie como ella "en términos de suciedad"

Estuve el otro día hablando con el alcalde de Madrid y el pobre está algo sordo, me dijo que estaba preocupado porque la gente le llama "el claraboya"
Menudo nivel, para vomitar.
¡¡ Puto Carapolla !!
Maroto se cogió la moto
Luego lloran cuando se les define a los pijosratas derechosos.
Almeida, un churrinano pendenciero con el rencor del canijo. Un tipejo grimoso que ha renunciado a los valores humanos y prefiere ser adulado como ferviente parásito miserable. Siempre a la sombra del poder vicario demostrará con devoción su servilismo atroz para destacar entre otros peleles.
Necesita un ecosistema muy específico para sobrevivir y clonarse, pero este siglo ha encontrado una ciénaga social de baba de subnormal en la que disfruta de condiciones propicias.
Hostia, la de rojo de la foto estaba conmigo en la clase en el instituto. Emma López, hija de padres gallegos con padre militar destinado a la base naval de Rota.
