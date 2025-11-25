·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7049
clics
El dueño de Menéame llamando "hijos de rata" a los usuarios ¿Nos hemos vuelto locos?
8785
clics
Sobre si es legal publicar el fallo antes de la sentencia
8854
clics
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
4030
clics
Tucker Carlson señala como el Wall Street Journal promueve la guerra en Ucrania
3563
clics
Maravillas históricas de la ingeniería: fotos que revelan cómo lo lograron (ENG)
más votadas
450
El privilegio de las élites: Sarkozy, 20 días de prisión; los ladrones del Louvre, 25 años
419
Casi 20 años de cárcel para un ex director general de Feijóo por delitos de organización criminal y blanqueo
863
Condena al fiscal general en 7 días y ralentiza la investigación al novio de Ayuso durante 134 días: las dos velocidades de la Justicia en España
324
Cloudflare pide a sus clientes en España que documenten el bloqueo de sus sitios web con esta app
506
El abogado de Manos Limpias deja el caso de Begoña Gómez por su uso con fines "políticos"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
62
clics
Maroto se marcha "harta" del Pleno tras los ataques de Almeida
José Luis Martínez-Almeida, ha espetado a la portavoz socialista, Reyes Maroto, que no hay nadie como ella "en términos de suciedad"
|
etiquetas
:
maroto
,
harta
,
pleno
,
ataques
,
almeida
5
1
0
K
79
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
79
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
Leon_Bocanegra
Estuve el otro día hablando con el alcalde de Madrid y el pobre está algo sordo, me dijo que estaba preocupado porque la gente le llama "el claraboya"
2
K
27
#3
Cometeunzullo
Menudo nivel, para vomitar.
2
K
26
#1
ansiet
¡¡ Puto Carapolla !!
1
K
21
#7
Verdaderofalso
Maroto se cogió la moto
0
K
20
#4
XtrMnIO
*
Luego lloran cuando se les define a los pijosratas derechosos.
1
K
15
#5
pitercio
Almeida, un churrinano pendenciero con el rencor del canijo. Un tipejo grimoso que ha renunciado a los valores humanos y prefiere ser adulado como ferviente parásito miserable. Siempre a la sombra del poder vicario demostrará con devoción su servilismo atroz para destacar entre otros peleles.
Necesita un ecosistema muy específico para sobrevivir y clonarse, pero este siglo ha encontrado una ciénaga social de baba de subnormal en la que disfruta de condiciones propicias.
0
K
12
#2
Alegremensajero
Hostia, la de rojo de la foto estaba conmigo en la clase en el instituto. Emma López, hija de padres gallegos con padre militar destinado a la base naval de Rota.
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Necesita un ecosistema muy específico para sobrevivir y clonarse, pero este siglo ha encontrado una ciénaga social de baba de subnormal en la que disfruta de condiciones propicias.