Marlaska remodeló la cúpula de Interior en pleno intento de acallar a la víctima del DAO
Renovó la cúpula y colocó a mujeres de confianza y vinculadas a las políticas de Igualdad cuando el DAO y su número dos intentaban que la víctima no denunciara
etiquetas
marlaska
dao
víctima
politica
1 comentarios
politica
#1
VFR
No podía saberse
rel:
www.meneame.net/story/excesos-dao-marlaska-eran-clamor-jota-costaba-su
0
K
20
