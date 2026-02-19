¿Por qué Marlaska y Puente retan al PP a decir fuera lo que dicen en el Congreso?

El titular de Interior defendió “desconocer” los hechos hasta que se llevaron ante la justicia el martes y emplazó a los populares a decir lo que habían dicho en la Cámara “fuera” de la misma si eran “tan valientes”.Si un diputado del PP repitiera que Marlaska conocía los hechos y los encubrió,le estaría acusando de cometer un delito.Por lo tanto,el ministro tendría la posibilidad de interponer una denuncia por calumnias contra el diputado.Ya que este le estaría imputando un delito, y sería la justicia la encargada de determinar si se cometió