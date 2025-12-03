Marlaska celebra las "magníficas" relaciones con Marruecos: "Son casi de familia"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que la cumbre con Marruecos llega en un momento de "magníficas" relaciones entre los dos países, que ha tildado de "casi de familia". "Son relaciones fraternas, diría casi de familia, de países que realmente se deben de mirar con afecto, con cariño y con responsabilidad, que es lo que hacemos ambos gobiernos", ha dicho el ministro un día antes de que Madrid acoja la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos.