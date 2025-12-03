edición general
Marlaska celebra las "magníficas" relaciones con Marruecos: "Son casi de familia"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que la cumbre con Marruecos llega en un momento de "magníficas" relaciones entre los dos países, que ha tildado de "casi de familia". "Son relaciones fraternas, diría casi de familia, de países que realmente se deben de mirar con afecto, con cariño y con responsabilidad, que es lo que hacemos ambos gobiernos", ha dicho el ministro un día antes de que Madrid acoja la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos.

| etiquetas: marlaska , marruecos , españa
Totalmente, criamos a sus hijos...
Totalmente, criamos a sus hijos...
HeilHynkel #2 HeilHynkel
El campechano y el padre del Mohammed decían que eran hermanos (vamos, lo decían ellos)
Sawyer76 #5 Sawyer76
Algún día se sabrá que le debe el gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos para que las felaciones a su régimen sean tan fuertes y descaradas.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Que raro, yo leo mucho que Marruecos está a dos meses de invadir Ceuta y Melilla.
qué Pegasus ni qué Pegasus?
qué Pegasus ni qué Pegasus?
#3 Mesopotámico
Matrimonio Leonor + Rey Mena en camino
