Marlaska asegura en Bruselas que el país está listo para recibir refugiados ante el avance del conflicto en Oriente Medio

El ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, trasladó este jueves en Bruselas que España está preparada para recibir refugiados procedentes del Este si la evolución del conflicto en Oriente Medio obliga a activar un mecanismo europeo de protección. A su llegada al Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea, el titular de Interior insistió en que el país “tiene los medios, las capacidades y, sobre todo, la voluntad” de ofrecer refugio a quienes se vean forzados a huir de la violencia.