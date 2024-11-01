Mark Knopfler, Eric Clapton, Sting y Phil Collins – Money for Nothing (directo en el Albert Hall - 1997)  

Mark Knopfler interpretando una gran versión de “Money for Nothing” durante “Music for Montserrat”, en vivo desde el Royal Albert Hall de Londres – 15 de septiembre de 1997. Mark Knopfler – voz, guitarra Eric Clapton – guitarra Sting – coros Guy Fletcher – teclados Phil Palmer – guitarra Phil Collins – batería Ray Cooper – percusión La noche del 15 de septiembre de 1997, el legendario productor musical británico George Martin (quien había alcanzado la fama con The Beatles) organizó un concierto benéfico en el Royal Albert Hall de Londres.