edición general
10 meneos
10 clics
EE.UU. : Marjorie Taylor Greene se distancia del Partido Republicano en el tema del Obamacare y pide evitar el aumento de las primas de los seguros médicos [EN]

EE.UU. : Marjorie Taylor Greene se distancia del Partido Republicano en el tema del Obamacare y pide evitar el aumento de las primas de los seguros médicos [EN]

“Voy a ir en contra de todos en este asunto porque, cuando los créditos fiscales expiren este año, las primas del seguro de mis hijos adultos para 2026 se duplicarán, junto con las de todas las maravillosas familias y la gente trabajadora de mi distrito”. “No, no estoy siguiendo la línea del partido en esto ni jugando con la lealtad. Soy republicana y no votaré para que los inmigrantes ilegales tengan atención médica ni prestaciones financiadas por los contribuyentes". Extender los fondos del Obamacare es la principal demanda de los demócratas.

| etiquetas: ee.uu. , obamacare , primas , seguros médicos , marjorie taylor greene
10 0 0 K 123 actualidad
6 comentarios
10 0 0 K 123 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
El fascio se vuelve solidario cuando le tocan el bolsillo.

Si hubiera dejado los recortes solo a negros y mexicanos está señora no habría dicho ni mu.
9 K 139
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Pues nada, a esforzarse más paga ganar más dinero y no depender de las paguitas de Obama.
2 K 40
#4 bibubibu *
Pobrecita blanca de mierda, se pone de perfil porque le van a tocar su bolsillo. Si sólo hubiese sido el bolsillo de los mierda de negros, latinos y moros, no habría ningún problema, espetó a continuación.

Hipócrita de mierda.
2 K 39
#5 Suleiman
De mis hijos... Menuda HP, si no fuera así, que les follen al resto.
2 K 36
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Lo que hace dar ejemplo...
0 K 11
Eibi6 #6 Eibi6
Comunisssssta
0 K 9

menéame