EE.UU. : Marjorie Taylor Greene se distancia del Partido Republicano en el tema del Obamacare y pide evitar el aumento de las primas de los seguros médicos [EN]

“Voy a ir en contra de todos en este asunto porque, cuando los créditos fiscales expiren este año, las primas del seguro de mis hijos adultos para 2026 se duplicarán, junto con las de todas las maravillosas familias y la gente trabajadora de mi distrito”. “No, no estoy siguiendo la línea del partido en esto ni jugando con la lealtad. Soy republicana y no votaré para que los inmigrantes ilegales tengan atención médica ni prestaciones financiadas por los contribuyentes". Extender los fondos del Obamacare es la principal demanda de los demócratas.