Marius Borg llora ante el Juez en su última declaración: "Ya no soy Marius. Soy un monstruo"

Marius Borg, que se ha declarado culpable de 24 de los 38 cargos que le imputan, subió al estrado para testificar por última vez en una declaración que convirtió en un auténtico lamento. "La presión mediática a la que he sido sometido me ha borrado como persona. Ya no soy Marius. Soy un monstruo", ha dicho ante el Juez entre lágrimas.