Marisol Donis, criminóloga: “Los manicomios fueron herramientas de confinamiento y control social de las mujeres”

A Luisa la encerraron en un manicomio por soñar con querubines. A Juana la ingresaron para arrebatarle su patrimonio. A Julia la confinaron por mostrarse irritable, enérgica y tener comportamientos impulsivos. Carmen estuvo recluida, a petición de su marido, pese a no tener ningún síntoma. La pintora Leonora Carrington acabó también en un sanatorio mental, por orden de su padre, después de iniciar una relación con un pintor casado mayor que ella. ¿Los diagnósticos? Locura genital. Psicosis melancólica. Perturbación mental. Depresión postparto.