Mariano Rajoy y la comedia

Rajoy ha tenido la inmensa suerte de vivir en la era de los memes, de las redes sociales y de internet en general. Se ha convertido en un icono gracias a la existencia de los vídeos virales. El poder de la comedia, señoras y señores. El puto poder de la comedia.
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Ese señor que llegaba a una reunión de líderes mundiales y se sentaba en una esquina para no molestar. Cuando terminaba, se iba corriendo al coche y para casa.
Y sus intervenciones en el congreso leyendo un papel que a veces no podía porque no entendía su letra. O su "fin de la cita" en plena contestación.
Pero claro, es hijo del juez que liberó al hermano de Franco de ir a prisión. ¿Quién puede cuestionarle?