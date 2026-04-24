edición general
12 meneos
33 clics
Mariano Rajoy y la comedia

Mariano Rajoy y la comedia

Rajoy ha tenido la inmensa suerte de vivir en la era de los memes, de las redes sociales y de internet en general. Se ha convertido en un icono gracias a la existencia de los vídeos virales. El poder de la comedia, señoras y señores. El puto poder de la comedia.

| etiquetas: mariano rajoy , comedia , juicio , corrupción
11 1 0 K 213 politica
4 comentarios
11 1 0 K 213 politica
#3 jaramero
Un presidente que en lugar de dar ruedas de prensa les ponía un vídeo y los colegios profesionales de periodismo callados...

Ese señor que llegaba a una reunión de líderes mundiales y se sentaba en una esquina para no molestar. Cuando terminaba, se iba corriendo al coche y para casa.

Y sus intervenciones en el congreso leyendo un papel que a veces no podía porque no entendía su letra. O su "fin de la cita" en plena contestación.

Pero claro, es hijo del juez que liberó al hermano de Franco de ir a prisión. ¿Quién puede cuestionarle?
3 K 47
josde #2 josde
Fue al juicio a pasar la mañana y a declarar que no hizo nada mal y si lo hizo se le había olvidado, es muy frágil de memoria como lo son todos los del PP.
1 K 33
vicus. #1 vicus.
La gracia está en reírse del poderoso, Marrano Rajoy viene a reírse de la mayoría de los ciudadanos.
0 K 20
Rixx #4 Rixx
Un tontopollas que se cree gracioso :shit:
0 K 7

menéame