María Miyar: "Habría que reconocer a los hombres jóvenes sin estudios como un grupo también vulnerable"

Directora de Estudios Sociales en Funcas, advierte del gran desafío de integrar a la segunda generación de inmigrantes y de la necesidad de aumentar la productividad en nuestro país. Para ello será esencial impulsar la IA y apoyar a las familias y a los jóvenes.

| etiquetas: funcas , productividad , españa
#1 Almorca
La entrevista me parece interesante pero hay una cosa que no tiene sentido. Propone «animar a los hombres a que también sean profesores» que es una cosa que en su día investigué porque me parecía que podía mejorar las capacidades de los hombres pero, que es una solución que no ofrece mejora alguna según todos los estudios científicos que se han hecho sobre el tema.
Olepoint #2 Olepoint
#1 Es curioso, en el colegio de mi hija la mayoría son profesoras, creo que una proporción de 80% profesoras y 20% profesores.
#3 giputxilandes
#1 la mayoría de mis profesores han sido hombres. Porque claro, he ido a la universidad y aun siendo pública, era un campo de nabos aquello. En toda la carrera, 3 mujeres me dieron clase.
celyo #5 celyo
#1 P: Hay una ironía ahí, porque estos jóvenes que no encuentran pareja, o que perciben que las mujeres no les hacen caso, muchas veces reclaman meritocracia y que no se apoye socialmente a las mujeres. Pero lo que les ha dejado fuera a ellos es la meritocracia.
R: Seguramente hay también un problema en el sistema educativo, que no se adapta suficientemente a los hombres. La tasa de abandono escolar temprano es mayor en hombres que en mujeres. Si la diferencia fuera en contra de las

ElBeaver #4 ElBeaver
El término título de Mickey Mouse es una expresión peyorativa utilizada principalmente en el Reino Unido para describir carreras universitarias que se consideran poco serias, irrelevantes para el mercado laboral o carentes de rigor académico.

Ejemplos comunes de Títulos Mickey Mouse:

* Estudios de Surf (Surf Science): Es el ejemplo más citado. Aunque incluye oceanografía y gestión empresarial, se utiliza para ridiculizar la idea de ir a la universidad a surfear.
