María Corina Machado se reúne con Trump en la Casa Blanca por segunda vez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el viernes por segunda vez en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Durante la cita se abordó, la posible convocatoria de elecciones en Venezuela, un escenario aún sin definir, pero para el que la líder venezolana ya se está preparando. Machado aseguró que regresará al país en “pocas semanas” para “garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible y preparar “una nueva y gigantesca victoria electoral.

