María Corina Machado no acudirá a Oslo para recoger el Premio Nobel de la Paz

La noticia llega en medio de las incógnitas por el paradero de la política, que vive en la clandestinidad en su país. La opositora venezolana María Corina Machado no acudirá a Oslo para recoger el Premio Nobel de la Paz 2025, según ha confirmado a la televisión pública noruega NRK el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken. Machado debía recoger el premio este miércoles en la ceremonia que tendrá lugar a las 13:00, hora local, en el ayuntamiento de Oslo con la presencia de los reyes Harald y Sonja de Noruega, y mandatarios........

16 comentarios
JackNorte #2 JackNorte
Esta ocupada dando un golpe de estado, tiene prioridades.
desastrecolosal #5 desastrecolosal *
#2 De las muertes en prisión y la represión de tu amigo Maduro no dices nada, no?

Bueno, no solo es culpa de Maduro, tambien de los que lo blaquean y apoyan. Tienen las manos manchadas de sangre.

Y encima están orgulloso de ello, mientras tengan el comodín anti USA.
JackNorte #6 JackNorte *
#5 Primero , asumir que soy amigo de alguien para usarlo como ataque dice mas de ti que de mi , decirlo para justificar a una golpista aun mas.
Cada cual escoge a sus amigos. Lo que defiende y lo que justifica.
desastrecolosal #7 desastrecolosal
#6 Es lo que sois, y lo sabéis, tu y muchos como tu aquí.

Mientras estáis aquí de charleta y siendo muy comunistas y muy anti Trump, la gente muere y es oprimida en Venezuela.
JackNorte #8 JackNorte
#7 Por mucho que insultes y te inventes una realidad , no significa que exista. Lo unico real es que insultas.
desastrecolosal #9 desastrecolosal
#8 de que insultos hablas? Anda, anda... a llorar a otro lado

Límpiate las manos de vez en cuando también.
JackNorte #10 JackNorte *
#9 Gracias por expresarte con tanta locuacidad asi es mas facil, puedes seguir insultando , que por lo que parece es lo unico que se te da bien.
desastrecolosal #11 desastrecolosal
#10 Al menos aquí no hay que tener cuidado con lo que dices, no como en vuestra adorada Venezuela

www.bbc.com/mundo/articles/c17xde0lqrqo

30 años. Algo habrá hecho. Verdad?
JackNorte #13 JackNorte *
#11 Espero que al menos esto te sirva de terapia , insultar al primero que pase de forma reiterada te aseguro , que incluso aqui que hay libertad si reincides acabas detenido o al menos encerrado en un psiquiatrico. Es lo que tiene no vivir ni entender la realidad y vivir en un mundo inventado.
desastrecolosal #14 desastrecolosal *
#13 "que incluso aqui que hay libertad "

Al menos reconoces que allí no hay libertad.

Muy bien. :hug: EDIT: Allí podrían encarcelarte por decir cosas asi.
JackNorte #16 JackNorte
#14 Aqui si insultas de forma reiterada al primero que pase tambien, no entender lo que haces es el problema.
No entender que por mucho que digas no creas una realidad respecto a otros que no conoces. Solo insultas y finges que otros son como tu crees aunque no coincida con la realidad.
Intentando buscar en cada palabra una razon mas para esa sarta de insultos e invenciones.
Supongo que cada cual que opina que Maria Corina Machado es una golpista , tu le soltaras toda esa retahila de insultos…   » ver todo el comentario
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Sabe que si sale de su madriguera, a lo mejor ya no vuelve a el, habrá muchos buscando donde esta.
#3 Grahml *
Seguro que si le hubieran dado el Premio de la Paz de la FIFA sí acudiría a la ceremonia, viendo cómo se las gasta la señora.
pepel #12 pepel
Otra charlatana, igual que su antecesor. Recoger donaciones internacionales y a vivir bien, a las órdenes de Trump.
#1 TusT *
Da pie a muchas especulaciones: está ocupada con algo más importante? Fuerza mayor por enfermedad u otra cosa? Evita justificar el premio delante de un público crítico?
ElenaCoures1 #15 ElenaCoures1
#1 Está protegiendo su vida porque se la quieren cargar o encerrar
Porque Venezuela no es una democracia con Maduro al mando
