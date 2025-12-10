La noticia llega en medio de las incógnitas por el paradero de la política, que vive en la clandestinidad en su país. La opositora venezolana María Corina Machado no acudirá a Oslo para recoger el Premio Nobel de la Paz 2025, según ha confirmado a la televisión pública noruega NRK el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken. Machado debía recoger el premio este miércoles en la ceremonia que tendrá lugar a las 13:00, hora local, en el ayuntamiento de Oslo con la presencia de los reyes Harald y Sonja de Noruega, y mandatarios........
Bueno, no solo es culpa de Maduro, tambien de los que lo blaquean y apoyan. Tienen las manos manchadas de sangre.
Y encima están orgulloso de ello, mientras tengan el comodín anti USA.
Cada cual escoge a sus amigos. Lo que defiende y lo que justifica.
Mientras estáis aquí de charleta y siendo muy comunistas y muy anti Trump, la gente muere y es oprimida en Venezuela.
Límpiate las manos de vez en cuando también.
www.bbc.com/mundo/articles/c17xde0lqrqo
30 años. Algo habrá hecho. Verdad?
Al menos reconoces que allí no hay libertad.
Muy bien. EDIT: Allí podrían encarcelarte por decir cosas asi.
No entender que por mucho que digas no creas una realidad respecto a otros que no conoces. Solo insultas y finges que otros son como tu crees aunque no coincida con la realidad.
Intentando buscar en cada palabra una razon mas para esa sarta de insultos e invenciones.
Supongo que cada cual que opina que Maria Corina Machado es una golpista , tu le soltaras toda esa retahila de insultos… » ver todo el comentario
Porque Venezuela no es una democracia con Maduro al mando