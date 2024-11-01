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María Corina Machado "rechaza" los gritos de "fuera la mona" contra Delcy Rodríguez en Madrid

María Corina Machado "rechaza" los gritos de "fuera la mona" contra Delcy Rodríguez en Madrid

¿Qué ha dicho?: "Jamás escucharán de mi boca una palabra o una expresión que descalifique a una persona por su religión, por su raza. Por supuesto rechazamos cualquier descalificación de esta naturaleza", ha comentado la líder opositora venezolana.

| etiquetas: delcy rodríguez , maría corina machado
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7 comentarios
2 0 0 K 29 actualidad
A.more #3 A.more
A la derecha le gusta el mundo animal. La mona, el perro, el colitas
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vicus. #5 vicus. *
Madrid el fango, Barcelona agua limpia. Barcelona va a pasar a la historia por qué allí empezó el fin de la Trumpimia, Madrid va a pasar a la historia por el espectáculo de Baute y su "mona".
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YoSoyTuPadre #7 YoSoyTuPadre *
Vaya, la derechita cobarde, ni dos días duró con la cantidad de mierda que les está callendo :troll:

Pues debe estar bien sorda para no escuchar a Carlos Baute con un micrófono y a entre 15.000 y 25.000 personas que había allí gritándolo
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SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Joder, ¿qué hacen unos venezolanos haciendo campaña electoral por la derechusma de este país?, ¿qué hacen los trumpistas yanquis haciendo campaña política por la derechusma de este país? Incluso tirándonos a Marruecos encima. ¡Qué orgullosos deben de estar los patriotas con esto y con el Mossad diciendo que publicará trapos sucios de la mujer del perro! ¡Qué derecha tan patriota, tan conveniente para España! ¡Qué derecha tan necesaria que a la mínima oportunidad nos vende a todos por cuatro pavos y un puñado de votos!

Y luego que si la izquierda no hace autocrítica y no sé qué. Tenemos lo que nos merecemos.
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#6 luckyy
Si que tiene retardo Corina!!
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#2 Stringerthanks *
Cada voto cuenta, hasta el posible (aunque poco probable) de Delcy...
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menéame