María Corina Machado "rechaza" los gritos de "fuera la mona" contra Delcy Rodríguez en Madrid

¿Qué ha dicho?: "Jamás escucharán de mi boca una palabra o una expresión que descalifique a una persona por su religión, por su raza. Por supuesto rechazamos cualquier descalificación de esta naturaleza", ha comentado la líder opositora venezolana.
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Pues debe estar bien sorda para no escuchar a Carlos Baute con un micrófono y a entre 15.000 y 25.000 personas que había allí gritándolo
Y luego que si la izquierda no hace autocrítica y no sé qué. Tenemos lo que nos merecemos.