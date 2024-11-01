edición general
3 meneos
39 clics
Mareos por otolitos: qué son y cómo evitarlos

Mareos por otolitos: qué son y cómo evitarlos

El mareo por otolitos es una afección en el oído interno muy común que afecta a personas de cualquier edad y sexo, aunque se nota un ligero incremento de casos en mayores de 60 años.
La gravedad de los síntomas varía entre individuos. En algunos casos solo es un vértigo pasajero mientras que en otros es necesario un tratamiento y terapia física, ya que el malestar puede durar mucho tiempo.

¿Qué son los otolitos del oído?
Son pequeñas partículas de carbonato de calcio ubicadas en el utrículo y el sáculo del oído interno.

| etiquetas: otolitos , mareo , oido , interno , piedras , utrículo , sáculo
2 1 0 K 34 ciencia
2 comentarios
2 1 0 K 34 ciencia
Chinchorro #1 Chinchorro
Tengo un compi de laboratorio de baja ahora mismo por los vértigos por otolitos y está el pobre jodidísimo.
0 K 12
Nylo #2 Nylo *
Yo lo vengo sufriendo desde hace 2 años. Es muy limitante, aunque viene en episodios aislados cada varios meses y no suele durar más de 1 semana o así. La vez que más me ha durado fue un mes y medio, pero no es igual de limitante todo ese tiempo, los mareos no son igual de fuertes que los primeros días, donde sí estás muy jodido y limitado.
0 K 10

menéame