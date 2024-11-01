Mareos por otolitos: qué son y cómo evitarlos

El mareo por otolitos es una afección en el oído interno muy común que afecta a personas de cualquier edad y sexo, aunque se nota un ligero incremento de casos en mayores de 60 años.

La gravedad de los síntomas varía entre individuos. En algunos casos solo es un vértigo pasajero mientras que en otros es necesario un tratamiento y terapia física, ya que el malestar puede durar mucho tiempo.



¿Qué son los otolitos del oído?

Son pequeñas partículas de carbonato de calcio ubicadas en el utrículo y el sáculo del oído interno.