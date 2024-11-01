Marco Rubio, sobre Cuba: «Hay algo peor que un comunista, un comunista incompetente»

Marco Rubio endureció este martes el mensaje de Estados Unidos sobre Cuba y afirmó que el régimen no sólo ha fracasado por comunista, sino también por incompetente, y por eso las cosas en la isla van a cambiar pronto. «Su modelo económico no funciona y quienes están al mando no saben cómo arreglarlo. Y la razón por la que no pueden arreglarlo no es sólo porque sean comunistas, que ya es bastante malo, sino porque son comunistas incompetentes. Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente», dijo el secretario de Estado.