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Marco Rubio, sobre Cuba: «Hay algo peor que un comunista, un comunista incompetente»

Marco Rubio, sobre Cuba: «Hay algo peor que un comunista, un comunista incompetente»

Marco Rubio endureció este martes el mensaje de Estados Unidos sobre Cuba y afirmó que el régimen no sólo ha fracasado por comunista, sino también por incompetente, y por eso las cosas en la isla van a cambiar pronto. «Su modelo económico no funciona y quienes están al mando no saben cómo arreglarlo. Y la razón por la que no pueden arreglarlo no es sólo porque sean comunistas, que ya es bastante malo, sino porque son comunistas incompetentes. Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente», dijo el secretario de Estado.

| etiquetas: marco rubio , cuba , ee.uu
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8 comentarios
6 1 0 K 80 politica
Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
Y eso los suelta personajillo este tras unos 60 años de bloqueos, sanciones, coacciones, embargos, agresiones, etc por parte de los ee.uu. sin que nada de esto haya surtido efecto alguno.
11 K 145
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Zapatones ha hablado
3 K 57
#2 sliana
Sirve para los capitalistas?


Pero si lo piensas hay algo peor: que tú jefe te regale unos zapatos horribles que no son de tu talla y no tengas cojones para decírselo.
5 K 56
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Y peor todavía un hijo de puta incompetente como tú
4 K 53
pitercio #5 pitercio
De comunismo no sabe, pero de incompetencia sí. Un incompetente o es honesto y busca una manera sencilla de vivir o es un mierda que necesita hacer méritos con el servilismo, la farsa y la traición.
1 K 25
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
A ver, podrían echar un cable acabando con el bloqueo, a ver que pasa y tal...
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#7 luckyy
Gusano, eso es lo que es
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johel #8 johel
Hay algo peor que un insertesuodioaqui*, un insertesuodioaqui* incompetente»
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menéame