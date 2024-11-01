edición general
Marco Rubio autorizó personalmente arrestos de estudiantes pro-Palestina, según documentos oficiales

Memorandos internos del Gobierno de EE. UU. muestran cómo funcionarios de la Administración Trump “conspiraron” contra estudiantes, según un juez

| etiquetas: marco rubio , detenciones , arrestos , palestina , pro palestina , eeuu , trump
#2 unocualquierax
Lo que deja claro que no los detenían porque fuera algo ilegal, sino porque le salía de los cojones a este tío.
Mangione #7 Mangione
#4 Es un plantado de los narcos.
#1 Gilántropo
Una democracia pena.
cocolisto #5 cocolisto
Un perro sarnoso de la gusanera cubana,apoyado antes y despreciado ahora por sus congéneres.
#3 ombresaco
¿Es descartable que cuando haya cumplido su tarea, decidan deportarlo?
#6 malarte
A nivel interno, en derechos civiles ahora mismo USA está al nivel de China con altas probabilidades de empeorar aún más, a nivel externo son más hdp de largo.
¿No os parece Winnie the pooh cada vez más adorable?
