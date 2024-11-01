Marcado CCC chino para productos electrónicos

Bueno, que sepáis que este marcado CCC chino es obligatorio, no solo para la mayoria de productos electrónicos que se quieran exportar a China, te lo pueden exigir en la frontera para cualquier aparato electrónico que lleves en tu equipaje. No, esto no es un bulo, ayer varios amigos mios tuvieron que tirar a la basura los cargadores de los móviles para poder entrar en China. Y con un canto en los dientes que les dejaron pasar los móviles.
| etiquetas: ccc , marcado , aduanas , electrónicos
Pensaba que se iba a dejar de usar el CE de China Exports en productos chinos para intentar hacerlos pasar por europeos
**Puede que haya algun detalle en la ley, tampoco me he metido a leerla solo saber que en aduanas había noticias que se estaba exigiendo marcado CCC
Um.... eso no tiene ni pies ni cabeza
Para exportar /importar bien vale. Como existe CE, UL,y muchas otras...
Pero bueno, que cada uno se crea lo que le de la gana.
No lo exportas a China, vuelve a China.
#2 #4 No puedes importar-vender O UTILIZAR dentro de China un aparato electrónico que no cumpla con la normativa nacional. (Obligación de una certificación y pruebas externas)
Esta nueva normativa es mucho más estricta que la anterior (Incendios de baterías o mas bien establecer una medida de fuerza con el marcado CE o UL) y se pueden poner muy exquisitos en las fronteras sin tener que pensar en corrupción.