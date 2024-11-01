Marcado CCC chino para productos electrónicos

Bueno, que sepáis que este marcado CCC chino es obligatorio, no solo para la mayoria de productos electrónicos que se quieran exportar a China, te lo pueden exigir en la frontera para cualquier aparato electrónico que lleves en tu equipaje. No, esto no es un bulo, ayer varios amigos mios tuvieron que tirar a la basura los cargadores de los móviles para poder entrar en China. Y con un canto en los dientes que les dejaron pasar los móviles.