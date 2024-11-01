edición general
Marcado CCC chino para productos electrónicos

Bueno, que sepáis que este marcado CCC chino es obligatorio, no solo para la mayoria de productos electrónicos que se quieran exportar a China, te lo pueden exigir en la frontera para cualquier aparato electrónico que lleves en tu equipaje. No, esto no es un bulo, ayer varios amigos mios tuvieron que tirar a la basura los cargadores de los móviles para poder entrar en China. Y con un canto en los dientes que les dejaron pasar los móviles.

HeilHynkel
Solo puede haber un CCC ...  media
Apotropeo
#3 todos los fabricantes de cuerdas recuerdan ese curso
ElenaCoures1
Que pena
Pensaba que se iba a dejar de usar el CE de China Exports en productos chinos para intentar hacerlos pasar por europeos
placeres
#12 ..Evidentemente no, simplemente los usarán hasta que se rompan, pero desde la imposición de la ley no se puede añadir más aparatos electrónicos inseguros (Aunque sea un simple turista llevando su powerbank).

**Puede que haya algun detalle en la ley, tampoco me he metido a leerla solo saber que en aduanas había noticias que se estaba exigiendo marcado CCC
Don_Pixote
"te lo pueden exigir en la frontera para cualquier aparato electrónico que lleves en tu equipaje."....

Um.... eso no tiene ni pies ni cabeza
Para exportar /importar bien vale. Como existe CE, UL,y muchas otras...
#4 trasparente *
#2 Ya te digo que ni lo he visto en Youtube, ni se lo he escuchado a un influencer, ni lo he visto en un foro, un amigo mío y otros 3 compañeros llegaron ayer al aeropuerto de Beijing y no les dejaron meter los cargadores de los móviles. Evidentemente puede ser un caso particular de un aduanero corrupto que está compinchado con los de las tiendas de electrónica de al lado del aeropuerto.
Pero bueno, que cada uno se crea lo que le de la gana.
bizcobollo
#4 Y el cargador no era chino?
trasparente
#5 Seguro, pero se la suda, no tenía el marcado CCC, tendría el CE, más falso que un euro de madera.
bizcobollo
#6 Claro, pero como habla que el marcado CCC es obligatorio para "exportar" a China y ese cargador seguramente es chino.
No lo exportas a China, vuelve a China.
placeres
Había escuchado del tema hace unas semanas

#2 #4 No puedes importar-vender O UTILIZAR dentro de China un aparato electrónico que no cumpla con la normativa nacional. (Obligación de una certificación y pruebas externas)

Esta nueva normativa es mucho más estricta que la anterior (Incendios de baterías o mas bien establecer una medida de fuerza con el marcado CE o UL) y se pueden poner muy exquisitos en las fronteras sin tener que pensar en corrupción.
coydanerko
#7 Quiere decir esto que mil millones de chinos van a tener que tirar sus aparatos? No, porque nadie los va a revisar.
McGorry
No puedes subirlo a un avión doméstico en China pero los puedes introducir en el país y embarcarlos en el vuelo de vuelta.
trasparente
#10 A mi amigo no le pusieron ninguna pega para subirlo al avión de Air China, fue en la aduana de Beijing donde se lo retiraron.
coydanerko
Miro mi aparatito recién comprado, modelo muy nuevo, más chino que Confucio, y no lleva esa marca.
trasparente
#11 Porque se fabricaría paran exportar, ese marcado es obligatorio si vas a usar el aparato en China. Se supone que lo que compres en China, debe de tener ese marcado.
