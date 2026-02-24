Marca, nicho y diversificación, entre los escudos de la prensa frente al desplome de tráfico por Google

Este desplome del tráfico ya ha causado destacados movimientos en las redacciones. Un ejemplo, adelantado por DIRCOMFIDENCIAL, fue el de El Nacional, digital catalán fundado por José Antich, que aprobó hace unos meses un ERTE a toda la plantilla, con una reducción de la jornada laboral, cuya raíz atribuyen a los giros de guion orquestados por Google. Otro diario que está sufriendo una inaudita caída de usuarios es La Vanguardia, cuya cúpula está emprendiendo un plan de choque, como también informó este medio.