El Mar Menor, otra vez al límite: entra en anoxia tras la dana Alice

El Instituto Español de Oceanografía (IEO) informa que el oxígeno en el fondo cae a niveles críticos y los expertos temen una nueva mortandad de peces. “En el fondo ya estamos registrando niveles de oxígeno propios de anoxia, por debajo de los 2 miligramos por litro. Ahora mismo están en 1,5”, indicó el investigador y coordinador del programa Belich, Juan Manuel Ruiz. También recalcó que dicha caida es especialmente preocupante en la zona sur de la laguna.
| etiquetas: mar menor , anoxia , dana , nitratos , agricultura , campo de cartagena , murcia