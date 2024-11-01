Los expertos no descartan una nueva "sopa verde" en el Mar Menor

El Comité de Asesoramiento Científico de la laguna salada revela parámetros normales de salinidad y oxígeno, pero no así de clorofila, que ha subido tras las últimas lluvias. Su equilibrio ecológico es inestable y, por eso, los expertos no descartan que vuelva a producirse un nuevo episodio de ‘sopa verde’, como el que tuvo lugar el pasado año 2016 y que supuso el ‘colapso’ medioambiental de la laguna salada. Así lo han trasladado este miércoles, minutos antes de la reunión del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor.