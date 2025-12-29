El mar arrastra a Colombia pruebas de los ataques aéreos de Trump

Los restos flotantes chamuscados parecen ser la primera prueba física de la campaña estadounidense que ha destruido 29 embarcaciones y matado a más de 100 personas en el Caribe y el Pacífico oriental. Se supone que todas las demás embarcaciones alcanzadas se han hundido junto con su tripulación y su carga. El ejército estadounidense no ha ofrecido pruebas de que las embarcaciones que ha destruido transportaran sustancias ilícitas o pertenecieran a redes delictivas.