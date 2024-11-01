La maquinaria de propaganda israelí y el espejo de Orwell

En la novela 1984 de George Orwell, el poder no solo vigila. También reescribe la realidad. Decide qué se recuerda y qué se borra. Y castiga a quien se atreve a mirar con sus propios ojos. No es solo literatura. A veces parece una advertencia que llega demasiado tarde. Algo de eso resuena cuando uno observa el modo en que se construye hoy el relato sobre Palestina. No es solo una disputa política. Es una batalla por el significado mismo de las palabras. Por lo que se puede decir. Por lo que se puede pensar.