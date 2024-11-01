Mapaches y ranas inflables contra Trump, el hombre que quiere reinar en EEUU

De una parte, varios millones de personas horrorizadas por las imágenes de redadas violentas, registros y maltrato a inmigrantes que está protagonizando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). De otra, un Gobierno decidido a sostener una estrategia de la tensión que ha llevado a la militarización de algunas de las ciudades más importantes del país y a invocar una ley establecida para dar plenos poderes al presidente en momentos de “insurrección, rebelión o disturbios civiles generalizados”. EEUU se divide desde hace semanas entre