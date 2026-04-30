El mapa de las pensiones, municipio a municipio: ¿cuánto cobran tus vecinos por su jubilación?

Cerca de 9,5 millones de personas cobran una pensión contributiva en España, la mayoría pensiones de jubilación, aunque la cuantía de esas pensiones varía notablemente de unos lugares a otros, en un reflejo de la actividad económica predominante de cada municipio. La –pensión media de jubilación rebasa en algunas localidades -pueblos de tradición minera, sobre todo– los 2.500 euros, mientras que en otras, donde prima la economía agraria, no alcanza los 800 euros. Entre ambos extremos se dibuja toda la geografía de las pensiones de jubilación en