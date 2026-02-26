El mapa de la inmigración en España: América gana terreno, Marruecos lidera como país y destino a los barrios de renta baja

España arrancaba 2026 con un nuevo récord: por primera vez en la historia, el número de personas residentes en el país nacidas en el extranjero supera los 10 millones, según publicó este mismo febrero el Instituto Nacional de Estadística. Con 49,57 millones de habitantes a cierre de 2025, España nunca había rozado tanto los 50 millones de residentes ni la población nacida en otro país había tenido tanto peso sobre el total. Sin embargo, estos datos no se difundieron de forma desagregada, por lo que, para conocer cuáles son los destinos con ...