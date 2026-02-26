edición general
4 meneos
39 clics

El mapa de la inmigración en España: América gana terreno, Marruecos lidera como país y destino a los barrios de renta baja

España arrancaba 2026 con un nuevo récord: por primera vez en la historia, el número de personas residentes en el país nacidas en el extranjero supera los 10 millones, según publicó este mismo febrero el Instituto Nacional de Estadística. Con 49,57 millones de habitantes a cierre de 2025, España nunca había rozado tanto los 50 millones de residentes ni la población nacida en otro país había tenido tanto peso sobre el total. Sin embargo, estos datos no se difundieron de forma desagregada, por lo que, para conocer cuáles son los destinos con ...

| etiquetas: mapa , inmigración , españa
3 1 0 K 42 actualidad
8 comentarios
3 1 0 K 42 actualidad
LokoYo_ #1 LokoYo_ *
2.207.700 MIllones de personas nuevas desde el 2021 y se construyen solo 150K viviendas al años. Luego que si el turismo y bla bla bla.
Cuando llegue la limitación de alquiler y venta de vivienda sin el certificado energético adecuado. se veran horrores (o ilegalidades)
www.youtube.com/watch?v=5qbLthR3F9o
4 K 49
thror #8 thror
#1 Hay casi 4 millones de viviendas vacias en España.
www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254
0 K 9
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
si te quieles diveltil {0x1f3b5} {0x1f3b6} luego seran unas risas con los evangelicos y el tercermundismo latino con su soberbia :popcorn:
1 K 14
#6 tierramar
PP está importando latinoamericano, para ello, creo una secretaria en el PP una secretaria: www.lapoliticaonline.com/espana/politica-es/feijoo-tambien-sale-a-la-c
0 K 13
#7 tierramar *
PP está importando voto de derechas latinoamericano, para ello, creo una secretaria en el PP : www.lapoliticaonline.com/espana/politica-es/feijoo-tambien-sale-a-la-c El presidente del PP creó en enero la Secretaría Ejecutiva Nacional de Migraciones y designó a una médica ecuatoriana para penetrar en los colectivos de latinoamericanos.
Con estas politicas de inmigración masiva y regularizacion del PPSOE, la…   » ver todo el comentario
0 K 13
GeneWilder #3 GeneWilder
Va a ser interesante ver cómo digerimos este "melting pot".
0 K 9
#5 lordban *
#3 Lo más a lo que se puede aspirar es el modelo americano, con ciudades super 'agradables' y nada conflictivas como Los Angeles o Nueva York. Lo que menos pues acabar a lo Yugoslavia. Entre medio de este rango tendrás una variación a la española.
0 K 7
#4 lordban
Algunos aún no entienden porque el Gobierno se bajó los pantalones con lo Sáhara.
0 K 7

menéame