El mapa de los baches: ocho comunidades tienen más de la mitad de sus carreteras con daños graves que precisan actuación urgente
De los 13.000 kilómetros gravemente deteriorados que había en las carreteras españolas en 2022 se ha pasado a 34.000 km en 2025.
actualidad
6 comentarios
#2
pitercio
En un mes no hago más que ver más agujeros en la m40, igual es que "confluyen sinergias" o que me estoy fijando más.
0
K
15
#4
JotaMcnulty
#2
No eres el único. Y en mi ciudad la carretera también está llena de agujeros. Esta noticia no subirá a portada porque no interesa. Es la típica que no votarán negativo pero tampoco menearán dejándola caer.
Eso sí, si gobernara el PP... habrían 35 mil portadas, una por agujero.
0
K
7
#3
makinavaja
Con la de campañas contra los accidentes que hace la DGT, y curiosamente nunca ha hecho ninguna citando el porcentaje de accidentes y de muertes debida al mal estado del firme de las carreteras....
0
K
12
#6
JotaMcnulty
#3
Nos asesinan por tren y por carretera.
0
K
7
#5
elTieso
Estas noticias huelen a «mira por qué te tenemos que cobrar por circular por carretera con tu coche».
0
K
11
#1
JotaMcnulty
Es que invierten todo el dinero en el mantenimiento de las vías del tren, es comprensible
0
K
7
Eso sí, si gobernara el PP... habrían 35 mil portadas, una por agujero.