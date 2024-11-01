El mapa de las 65.000 viviendas turísticas ilegales por las que Consumo ha impuesto una multa millonaria a Airbnb

La mayoría de estos pisos se encuentran en algunas de las comunidades con zonas más tensionadas por la presión turística: uno de cada tres se encuentra en la Comunitat Valenciana, con casi 22.000 páginas sin número de registro. El Gobierno ha impuesto a Airbnb la segunda mayor multa de una administración de consumo española de la historia a una empresa privada. “Cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún poder económico puede eludir sus responsabilidades”, afirmó este lunes el ministro del ramo, Pablo Bustinduy.
