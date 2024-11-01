edición general
El mapa de las 65.000 viviendas turísticas ilegales por las que Consumo ha impuesto una multa millonaria a Airbnb

La mayoría de estos pisos se encuentran en algunas de las comunidades con zonas más tensionadas por la presión turística: uno de cada tres se encuentra en la Comunitat Valenciana, con casi 22.000 páginas sin número de registro. El Gobierno ha impuesto a Airbnb la segunda mayor multa de una administración de consumo española de la historia a una empresa privada. “Cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún poder económico puede eludir sus responsabilidades”, afirmó este lunes el ministro del ramo, Pablo Bustinduy.

#5 Los que se comportan como salvajes son los putos especuladores de pisos, especialmente turísticos. Ayer tenías una noticia de una señora anciana que era acosada porque el comprador del inmueble quería que se fuera par hacer su vivienda un piso turístico.

Déjate de polladas y de darle sermones a quien no los ha pedido. Yo, si veo un piso turístico estas navidades, me aseguraré de joderlo.
La obligación de cualquier vecino local es vandalizar los pisos turísticos.
#2 Y así es como vemos el chisma de los países que tenemos . Uno políticos que roban y unos ciudadanos que se comportan como salvajes
Luego la gente se pregunta por qué los europeos nos miran por encima del hombro y por qué mucha gente piensa que España sigue siendo África.
Porque unos salvajes se comportan como tal
Un peaje más bien...
ya podrian sacar el listado de que 65.000 viviendas son :popcorn: :troll:
Con lo fácil que sería prohibir las viviendas turísticas.
Me hacen gracia estas multas que saben no se cobrarán
