Manuel Carrasco homenajea a Robe Iniesta en 'El Hormiguero' cantando 'Si te vas': "Su música nunca se acabará"  

"Hoy ha muerto Robe, era un tio fuera de todo, no era de nadie, pero a quien todos los músicos le tenéis un respecto especial. Yo le conozco a por Trancas, que es el que me pasaba las canciones. Era superior, especial y esta mañana estaba llorando todo el mundo", apuntó el de Requena al respecto.
Cuando Robe decía que la mayoría de la gente es idiota, estaba pensando en Pablo Motos y los que le siguen.
Veo que no voy a llevar nada bien los discos tributo... (A no ser que lo hagan con el cuidado de Agradecidos, que me da que no).