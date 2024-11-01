edición general
Manuel Carrasco homenajea a Robe Iniesta en 'El Hormiguero' cantando 'Si te vas': "Su música nunca se acabará"  

"Hoy ha muerto Robe, era un tio fuera de todo, no era de nadie, pero a quien todos los músicos le tenéis un respecto especial. Yo le conozco a por Trancas, que es el que me pasaba las canciones. Era superior, especial y esta mañana estaba llorando todo el mundo", apuntó el de Requena al respecto.

Naranjin #2 Naranjin
No fue Robe nunca a divertirse al hormiguero? Hahahha
reivaj01 #4 reivaj01
Cuando crees que no se puede caer más bajo, siempre aparece alguien para demostrarlo.
Cuando Robe decía que la mayoría de la gente es idiota, estaba pensando en Pablo Motos y los que le siguen.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... "Quería abrir el programa así, porque es verdad que venimos a El Hormiguero para divertirnos, pero hoy había una nube negra encima de todos nosotros, de todo el que es musico, me ha csotado la vida cantarla", explicó Manuel Carrasco, que a continuación le dedicó unas emotivas palabras...
AlienRoja #6 AlienRoja
¿Todavía dan esta mierda de programa? ¿El impresentable de su presentador sigue usándolo para berrear contra Sánchez?
#7 Suleiman
Robe es la antítesis del hormiguero, no le hubiera hecho ni puta gracia este "homenaje".
#3 Sasuke
Entiendo que cada artista canta las canciones a su manera, pero... menudo destrozo.
#5 Borgiano
#3 Espera a oir la versión de "So payaso" de Ismael Serrano.
#8 Sasuke
#5 Madre mía... creo que yo era más feliz antes.

Veo que no voy a llevar nada bien los discos tributo... (A no ser que lo hagan con el cuidado de Agradecidos, que me da que no).
