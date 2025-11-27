edición general
Mantas, abrigos, guantes y gorros en un cole de Catarroja afectado por la DANA porque sigue sin calefacción

Casi 400 niños y niñas de entre 2 y 12 años del colegio público Vil·la Romana de Catarroja, uno de los centros educativos afectados por la DANA, están yendo a clase con gorros, bufandas, guantes, chaquetones y batines de casa para tratar de soportar las temperaturas de menos de 10 grados que hay en las aulas. El motivo, el anterior sistema de climatización se lo llevó la riada y la caldera que se instaló hace unos meses tiene fugas y no puede encenderse.

