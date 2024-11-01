Mano final | Rounders  

La escena final de Rounders (John Dahl 1998) es el clímax donde Mike McDermott (Matt Damon) se enfrenta en un duelo mano a mano contra el mafioso ruso Teddy KGB (John Malkovich) para saldar sus deudas y recuperar su dignidad.
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Y otros dejes que se me quedaron alojados en el cerebro por esa película.
Como “¿será cabrón el muy hijo de puta?” cuando voy en el coche, o “¿ has visto a un hombre comerse su propia cabeza?” Cuando alguien me dice que ya lo ha visto todo.