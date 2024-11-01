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Mano final | Rounders

Mano final | Rounders  

La escena final de Rounders (John Dahl 1998) es el clímax donde Mike McDermott (Matt Damon) se enfrenta en un duelo mano a mano contra el mafioso ruso Teddy KGB (John Malkovich) para saldar sus deudas y recuperar su dignidad.

| etiquetas: rounders , matt damon , john malkovich , poder , cine
4 2 0 K 100 Escenakas
2 comentarios
4 2 0 K 100 Escenakas
  1. Cuñado #1 Cuñado
    ¿A alguien más le pasa que, desde que vio Team America, es incapaz de ver escrito "Matt Damon" y no leerlo en alto con voz de retarded? :foreveralone:

    youtu.be/iKD1uyZVMFw?t=60
    1 K 19
  2. #2 Maikimaik *
    #1 ¡Sí! ¡Aquí uno!
    Y otros dejes que se me quedaron alojados en el cerebro por esa película.
    Como “¿será cabrón el muy hijo de puta?” cuando voy en el coche, o “¿ has visto a un hombre comerse su propia cabeza?” Cuando alguien me dice que ya lo ha visto todo.
    0 K 10

menéame