El manifiesto del fango

Hace unos meses, un grupo numeroso de periodistas firmó un manifiesto en defensa del Gobierno. No un texto tibio ni una reflexión matizada, sino un documento rotundo que asumía sin complejos el marco discursivo del propio Ejecutivo. Se hablaba de “fango”, de “ultraderecha mediática y judicial”, de campañas coordinadas para derribar a un Gobierno legítimo. Se señalaba a jueces, a medios y a periodistas críticos como piezas de una maquinaria golpista. Se venía a decir, sin decirlo del todo, que investigar al poder era una forma de atacar la democ

XtrMnIO #3 XtrMnIO
Normal que haya sentado mal al tabloide voxpoluli.

Las verdades duelen.
Torrezzno #1 Torrezzno *
"¿y ahora qué? Porque si todo era fango, ¿qué son estas dimisiones? Si todo era un invento y una conspiración, ¿por qué el propio partido asume responsabilidades políticas antes de que lo haga ningún juez? Y, sobre todo, ¿por qué quienes firmaron aquel manifiesto no sienten hoy la más mínima obligación de dar explicaciones?"

Pues me parece una buena reflexión. Yo en esto soy de la misma opinión que P. Iglesias. PSOE y PP controlan los medios de comunicación. El hecho de poner a…   » ver todo el comentario
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Al menos están en una lista, ya habrá que pedirles explicaciones y que asuman las consecuencias en su debido tiempo
