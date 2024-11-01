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Manifestaciones en 150 lugares de toda España para parar la guerra en Irán en plena jornada de reflexión en Castilla y León
Su manifiesto, secundado por 204 personalidades de la cultura, condena el ataque de Israel y EEUU contra Irán, así como el régimen de los ayatolás.
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#1
YSiguesLeyendo
la "jornada de reflexión" lo único que prohíbe es la llamada explícita al voto por parte de personas pertenecientes a candidaturas y por parte de organismos públicos. el resto de derechos y libertades, como el de manifestación, siguen vigentes
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#4
ur_quan_master
Entonces según el titular está claro: Netanyahu y Trump se presentan a estas elecciones
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#2
Huaso
En el listado de convocatorias por ciudades publicado por la plataforma en su portal web (Pararlaguerra.es),
únicamente figura una manifestación en el territorio castellano-leonés
, en Burgos, pero no especifica hora ni lugar.
Irrelevante
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#3
Cualicuatrototem
Titular de 20minutos para las próximas elecciones: "Miles de españoles enferman y tienen que hacer esperas interminables en centros sanitarios públicos en plena jornada de reflexión."
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