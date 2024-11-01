Mamdani responde a Elon Musk tras críticas por la nueva jefa de bomberos de la ciudad de Nueva York

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York responde al multimillonario Musk después de que este declarara que "morirá gente" por el reciente nombramiento en su administración. Las varias décadas de experiencia no parecen ser suficientes para Elon Musk, exjefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, quien acudió a X para compartir sus quejas por el nombramiento, pese a que su residencia principal no está en la Gran Manzana, sino en Boca Chica, Texas.