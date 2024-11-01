edición general
5 meneos
89 clics
Mamdani responde a Elon Musk tras críticas por la nueva jefa de bomberos de la ciudad de Nueva York

Mamdani responde a Elon Musk tras críticas por la nueva jefa de bomberos de la ciudad de Nueva York

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York responde al multimillonario Musk después de que este declarara que "morirá gente" por el reciente nombramiento en su administración. Las varias décadas de experiencia no parecen ser suficientes para Elon Musk, exjefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, quien acudió a X para compartir sus quejas por el nombramiento, pese a que su residencia principal no está en la Gran Manzana, sino en Boca Chica, Texas.

| etiquetas: mamdani , musk , jefa de bomberos , muertos , nueva york
4 1 0 K 61 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 61 actualidad
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Lo de Lelon Muck es algo mucho más elevado que el machismo, es pura misoginia.
2 K 24
#4 DenisseJoel
#1 Cuando una persona odia al 99% de la humanidad, no entiendo muy bien a qué intereses respondería acusarla de odiar solo al 50%. Suena a blanqueo.
1 K 21
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
#4 Una cosa no es excluyente de la otra. Dale una vuelta a la definición de conjunto en matemáticas y te darás cuenta.
0 K 12
pepel #2 pepel
Es que Musk se quejó con Boca Grande, que ahora se llama X.
0 K 18
Chusticia4all #3 Chusticia4all
no se que ocurre pero no me deja entrar :-S  media
0 K 9
#6 Pepis
Seguro que muchas menos que por los recortes que hizo su DOGE.
0 K 6

menéame