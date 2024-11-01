edición general
Mamdani, neoyorquino e inmigrante… sí, ¿y qué pasa?

Mamdani, neoyorquino e inmigrante… sí, ¿y qué pasa?

Si aplicáramos a Donald Trump el proverbio “dime de qué presumes y te diré de qué careces”, emergería la palabra más odiada por el presidente de Estados Unidos: inmigrante.

Montagut se equivoca aquí: pero las imágenes delataron que el regalo no le terminó de gustar a Trump, obsesionado como está por olvidar su pasado y por luchar contra la “invasión de aliens” —extranjeros— que, según él, su país sufre.

Si a Trump no le gustó el regalo es por no haber sido una cosa atiborrada de dorados variados.
