“Mamá, quero ser libre”: cuando la discapacidad también reclama libertad sexual

El cortometraje “Mamá quiero ser libre” aborda uno de los grandes tabúes sociales: la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. La historia muestra el deseo de vivir con libertad y de tomar decisiones sobre la propia vida, también en el ámbito afectivo y sexual. La obra plantea el conflicto entre protección y autonomía y cuestiona la mirada infantilizada que aún pesa sobre este colectivo. A través de una historia cercana invita a abrir el debate social sobre el derecho al amor, al deseo y a la intimidad de las personas.