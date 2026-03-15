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“Mamá, quero ser libre”: cuando la discapacidad también reclama libertad sexual

El cortometraje “Mamá quiero ser libre” aborda uno de los grandes tabúes sociales: la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. La historia muestra el deseo de vivir con libertad y de tomar decisiones sobre la propia vida, también en el ámbito afectivo y sexual. La obra plantea el conflicto entre protección y autonomía y cuestiona la mirada infantilizada que aún pesa sobre este colectivo. A través de una historia cercana invita a abrir el debate social sobre el derecho al amor, al deseo y a la intimidad de las personas.

| etiquetas: cortometraje , libertad sexual , tabú , discapacidad
3 1 1 K 27 cultura
3 comentarios
3 1 1 K 27 cultura
#1 luckyy
Hay una obra de teatro, Supernormales, que aborda este tema de forma magistral, divertida y desgarradora.
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#2 fralbin
No se puede, es delito según la actual normativa, pues es consentimiento esta viciado por falta de capacidad.

Cosa de nuestros sabios y protectores legisladores.
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#3 encurtido
#2 Es un tema complejo. Estoy habituado desde niño a compartir espacio con personas discapacitadas por haber ido a centros educativos especializados en alumnado diverso, y no soy capaz de tener una opinión clara.
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menéame