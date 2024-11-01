edición general
«Malestar» por la Sardina del Antroxu de Gijón: el PP pide cambios en el 'look' por los símbolos religiosos

«Creemos que la creatividad y el humor no deben amparar la utilización de simbología que pueda resultar ofensiva para parte de la sociedad gijonesa». En el escrito, que firma Ángela Pumariega (vicealcaldesa y portavoz del grupo municipal del PP), se habla de «malestar» dentro del partido «por el diseño» escogido para la Sardina pues, consideran que algunos de los elementos de carácter religioso empleados para dar forma al personaje «pueden herir la sensibilidad de numerosos ciudadanos con convicciones religiosas».

5 comentarios
#2 sliana
Los religiosos no pintan nada en una fiesta laica. A rezar.
#2 sliana
#1 Juantxi
Del PP. Es que dios es un buen instrumento de dominación para ellos. Pero su dios da pena, no ha conseguido que ningún pepero llegado al lugar adecuado no meta mano a lo público.
0 K 12
Andreham #5 Andreham
Aaah pero si llevase un burka entonces hay que prohibirlo porque madre mía cómo puede ser, qué vamos a aceptar todas las religiones ahora?
0 K 8
#3 erizomann
Tiene gracia, el presidente de Divertia Oliver Suarez, al que va dirigida la queja, era concejal por Vox, hasta que pidió la baja del partido por no romper el pacto de gobierno con Foro.
0 K 6
ElJamoon #4 ElJamoon
Quien hacen esas denuncias son unos ignorantes de su propia cultura. En el combate de don Carnal y doña Cuaresma, esta aparece con elementos religiosos, como una toquilla de monja en el cuadro de Brueghel o con un rosario en el Libro de Buen Amor.

«…vistiose una esclavina,
gran sombrero redondo, mucha concha marina,
bordón lleno de imágenes, en él la palma fina,
esportilla y rosario, cual buena peregrina.»

A ver si ahora hay que censurar al Arcipreste de Hita para no herir los sentimientos religiosos.
0 K 6

