«Malestar» por la Sardina del Antroxu de Gijón: el PP pide cambios en el 'look' por los símbolos religiosos

«Creemos que la creatividad y el humor no deben amparar la utilización de simbología que pueda resultar ofensiva para parte de la sociedad gijonesa». En el escrito, que firma Ángela Pumariega (vicealcaldesa y portavoz del grupo municipal del PP), se habla de «malestar» dentro del partido «por el diseño» escogido para la Sardina pues, consideran que algunos de los elementos de carácter religioso empleados para dar forma al personaje «pueden herir la sensibilidad de numerosos ciudadanos con convicciones religiosas».