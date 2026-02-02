MALEMÁTICAS CCCXVI: titular falso y gráfico erróneo

La Razón publica un artículo donde asegura que casi el 80% de las sociedades creadas en este siglo ya ha desaparecido. Pero el propio gráfico que ilustra el artículo desmiente el titular: no se trata del 80% de las sociedades creadas desde el año 2000, sino sólo de las creadas ese año en concreto. Es mas, ni siquiera es casi el 80%, es el 73% de las creadas en 2000 (27% de supervivencia). Del total de creadas no hay datos, pero si nos vamos a Iberinform, que es la fuente de la información, podemos ver que de un total de 3,5 millones de empresas creadas desde 1990, sobreviven en 2025 1,4 millones (0,5 millones se han dado de baja y 1,6 millones no tienen actividad), por lo que la tasa de supervivencia desde 1990 estaría en el 40%.

No es el único error en la información, ya que si nos fijamos en el gráfico, podemos ver que en la escala vertical han puesto cinco divisiones iguales, lo que indicaría que cada una equivaldría a un 20%, pero luego se ve que los valores representados no se ajustan a esa escala (ya en el comienzo, el valor de 23% queda sensiblemente por debajo de la supuesta línea que marcaría el 20%).