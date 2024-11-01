edición general
Maldivas prohíbe fumar a todas las personas nacidas desde 2007

Maldivas comenzó este sábado a aplicar una de las políticas antitabaco más estrictas del mundo: a partir de ahora, ninguna persona nacida desde el 1 de enero de 2007 podrá comprar ni consumir productos derivados del tabaco. La medida, impulsada por el presidente Mohamed Muizzu, busca crear “una generación libre de tabaco”, según expresó el Ministerio de Sanidad. La medida alcanza también a turistas y contempla fuertes multas por venta o consumo. El archipiélago mantiene además la prohibición total de cigarrillos electrónicos.

Dragstat #4 Dragstat
El problema de estas prohibiciones tan estrictas es que alientan el mercado negro, las mafias y demás. Como pasó con la ley seca y pasa con el narcotráfico.
#5 vituwaf
#4 Pero al menos no te fumarán en los restaurantes, sino que se irán a las smokesy.
Orangeterapy #1 Orangeterapy *
Excelente iniciativa.
Entre otras mil virtudes, se corta de raíz la contaminación por las colillas.
arcangel2p #2 arcangel2p
#1 Pues que prohíban al 100% de la población
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
gran iniciativa, ojala le copiaramos pero eso si legalizacion de drogas despues como la droga-porro :shit: :shit:
