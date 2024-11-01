Maldivas prohíbe fumar a todas las personas nacidas desde 2007

Maldivas comenzó este sábado a aplicar una de las políticas antitabaco más estrictas del mundo: a partir de ahora, ninguna persona nacida desde el 1 de enero de 2007 podrá comprar ni consumir productos derivados del tabaco. La medida, impulsada por el presidente Mohamed Muizzu, busca crear “una generación libre de tabaco”, según expresó el Ministerio de Sanidad. La medida alcanza también a turistas y contempla fuertes multas por venta o consumo. El archipiélago mantiene además la prohibición total de cigarrillos electrónicos.