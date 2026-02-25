De Maldivas a Les Naus de Alicante: los "influencers" también se fijan en la vivienda protegida

Pese a haber accedido a una vivienda protegida, reservada para personas con unos ingresos por debajo de los 55.000 euros anuales (salvo excepciones por hijos o discapacitados a cargo), Alejandro Lillo (hijo de la concejala popular de San Vicente Mercedes Torregrosa) y su mujer, Carmen Bañón, que ostenta un cargo directivo en la clínica que su hermana fundó junto a la influencer Teresa Andrés Gonzalvo, presumen de su tren de vida en las redes sociales.