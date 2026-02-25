edición general
De Maldivas a Les Naus de Alicante: los "influencers" también se fijan en la vivienda protegida

Pese a haber accedido a una vivienda protegida, reservada para personas con unos ingresos por debajo de los 55.000 euros anuales (salvo excepciones por hijos o discapacitados a cargo), Alejandro Lillo (hijo de la concejala popular de San Vicente Mercedes Torregrosa) y su mujer, Carmen Bañón, que ostenta un cargo directivo en la clínica que su hermana fundó junto a la influencer Teresa Andrés Gonzalvo, presumen de su tren de vida en las redes sociales.

yopasabaporaqui #2 yopasabaporaqui
Supongo que lo próximo será que le quiten el sitio en la cola del comedor social a los pobres. Ya puestos a caer bajo...
3 K 60
JuanCarVen #1 JuanCarVen
Es todo tan esperpéntico, ahora sus votantes se han puesto a hacer autocrítica y en breve incluso hasta les da por pensar.
2 K 45
#3 Albarkas
#1 No es esperpéntico, es una auténtica vergüenza.
2 K 48
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
No entiendo lo del sensacionalismo de la noticia con los viajes, cuando las VPO no son para pobres precisamente cuando son para ingresos inferiores a 55.000 €.

Uno que gana 3.900 € en 14 pagas, puede acceder a una VPO e irse de viaje.
1 K 6
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#4 Un bruto de 3900 son unos de 3200 en neto al mes, puede pagar sin aprietos la hipoteca, pero si quiere viajar es mejor que viva sólo. Si de ese sueldo tiene que vivir una familia viajar con el tren de vida que indican es totalmente incompatible.
0 K 12

