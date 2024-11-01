·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10417
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
10196
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6416
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
6020
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
5479
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
más votadas
579
Zaplana cumple 7 años en libertad por "enfermedad terminal"
520
Si el secuestrador Alberto se llamara Mohamed
599
Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump
277
LaLiga bloquea globalsign.com, impidiendo que navegadores verifiquen webs HTTPS
340
El neonazi Nick Fuentes propone “reproducción forzada” para mujeres en EE.UU
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
40
clics
Malditos bastardos. Discurso de Aldo Raine
[2.44] Escena en HD. Malditos Bastardos en audio español castellano.
|
etiquetas
:
malditos bastardos
,
brad pitt
,
quentin tarantino
2
1
3
K
17
cinéfilos
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
3
K
17
cinéfilos
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Pacman
Peli sobrevalorada de un sobrevalorado director
Ale, he dicho
Pd
Jackie Brown Es Casi la única decente de este tipo.
1
K
27
#1
Huginn
No sé si me da más repelús el doblaje o la sobreactuación de Brad Pitt
1
K
24
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ale, he dicho
Pd
Jackie Brown Es Casi la única decente de este tipo.