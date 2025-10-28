edición general
El mago favorito de la manosfera

Como mentalista, Oz Pearlman ha tenido éxito al entretener a públicos ricos e influyentes. Su nuevo libro es en parte de autoayuda y en parte de negocios.

#2 BoosterFelix *
Yo creo que cualquier libro de autoayuda honesto hoy día debería empezar diciendo: "Sal de la tontosfera, cuanto antes. Huye de ella, insensato."
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Todos los machos alfa estos venden cursos....

Es la polla.

No hacen nada de provecho: venden cursos para subnormales como ellos.
