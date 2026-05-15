edición general
20 meneos
29 clics
Las mafias se apoderan de la gestión ilegal de residuos: actúan por encargo y entierran los vertidos (modo lectura)

Las mafias se apoderan de la gestión ilegal de residuos: actúan por encargo y entierran los vertidos (modo lectura)

Los delincuentes ofrecen retirar escombros en las obras de construcción y, en lugar de trasladarlos a una planta de tratamiento, los desvían a parcelas de particulares

| etiquetas: mafias , residuos , gestión , ilegal
17 3 0 K 308 actualidad
9 comentarios
17 3 0 K 308 actualidad
josde #2 josde
Vamos una cosa parecida a Ecoembes.
10 K 125
Gry #3 Gry
#2 Probablemente es su principal cliente...
2 K 47
sotillo #9 sotillo
#2 Con sus sobres y todo
0 K 10
taSanás #1 taSanás *
Orgullo !  media
2 K 35
magnifiqus #7 magnifiqus
#1 Tal cual, como en Gomorra. ¿Por qué aquí no ha prosperado una mafia del estilo e la italiana? Tal vez porque aquí la mafia está institucionalizada y dispone de los medios del Estado para impedir que otras organizaciones meen en su territorio. Pero intentos no faltan.
0 K 9
#4 Horkid *
«Según las confesiones de mafiosos arrepentidos, la 'Ndrangheta fue pagada para deshacerse de los residuos radiactivos en el mar Mediterraneo» www.ing.es/landings/broker-naranja?dis=dis-wemass-wemass-ron|display|p
2 K 32
magnifiqus #8 magnifiqus *
#4 En la película Gomorra los sepultaban en una cantera abandonada, si mal no recuerdo. Qué puto cáncer para la sociedad.
0 K 9
#5 Horkid
La industria nuclear europea -explica Alianza Verde- se deshizo durante décadas de los residuos radiactivos metiéndolos en bidones que acabarían siendo vertidos en la Fosa Atlántica, a 600 kilómetros de las costas de Galicia. Pues bien, según datos de Greenpeace -continúa el partido ecologista-, se vertieron "142.000 toneladas de basura nuclear, introducidas en unos 220.000 bidones", y recientes informaciones confirman que el buque L’ Atalante del Centre national de la…   » ver todo el comentario
1 K 23
#6 Sacapuntas *
Y si no, simulan incendios en las naves y puntos de reciclaje privados y además cobran del seguro. :troll:
0 K 7

menéame