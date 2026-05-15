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Las mafias se apoderan de la gestión ilegal de residuos: actúan por encargo y entierran los vertidos (modo lectura)
Los delincuentes ofrecen retirar escombros en las obras de construcción y, en lugar de trasladarlos a una planta de tratamiento, los desvían a parcelas de particulares
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#2
josde
Vamos una cosa parecida a Ecoembes.
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#3
Gry
#2
Probablemente es su principal cliente...
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#9
sotillo
#2
Con sus sobres y todo
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#1
taSanás
*
Orgullo !
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#7
magnifiqus
#1
Tal cual, como en Gomorra. ¿Por qué aquí no ha prosperado una mafia del estilo e la italiana? Tal vez porque aquí la mafia está institucionalizada y dispone de los medios del Estado para impedir que otras organizaciones meen en su territorio. Pero intentos no faltan.
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#4
Horkid
*
«Según las confesiones de mafiosos arrepentidos, la 'Ndrangheta fue pagada para deshacerse de los residuos radiactivos en el mar Mediterraneo»
www.ing.es/landings/broker-naranja?dis=dis-wemass-wemass-ron|display|p
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#8
magnifiqus
*
#4
En la película Gomorra los sepultaban en una cantera abandonada, si mal no recuerdo. Qué puto cáncer para la sociedad.
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#5
Horkid
La industria nuclear europea -explica Alianza Verde- se deshizo durante décadas de los residuos radiactivos metiéndolos en bidones que acabarían siendo vertidos en la Fosa Atlántica, a 600 kilómetros de las costas de Galicia
. Pues bien, según datos de Greenpeace -continúa el partido ecologista-, se vertieron "142.000 toneladas de basura nuclear, introducidas en unos 220.000 bidones", y recientes informaciones confirman que el buque L’ Atalante del Centre national de la…
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#6
Sacapuntas
*
Y si no, simulan incendios en las naves y puntos de reciclaje privados y además cobran del seguro.
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