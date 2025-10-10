edición general
Maduro ofreció petróleo y otros recursos a EE. UU. para evitar un conflicto

Con la esperanza de poner fin al enfrentamiento de su país con Estados Unidos, varios funcionarios venezolanos le ofrecieron al gobierno de Donald Trump una participación dominante en el petróleo y otras riquezas minerales de Venezuela a través de conversaciones que duraron meses, según varias personas cercanas a las discusiones.

Supercinexin #2 Supercinexin *
"el enfrentamiento de su país con EEUU" dice. Venezuela no le ha hecho jamás NADA a los putos gringos. NADA. Son ellos los que han financiado a golpistas, a terroristas, les han robado los fondos estatales depositados en sus bancos, les han tiroteado y bombardeado barcos hundiéndolos en sus propias costas y ahora amenazan con invadirlos.

Por NADA, porque no les gusta el Presidente.

Prensa occidental de mierda. Voceros de los asesinos.
#4 drstrangelove *
Conflicto? Hasta dónde yo sé, Venezuela nunca ha entrado en conflicto con ningún país desde hace décadas.

El "conflicto" creo que viene porque no quiere regalar su petróleo...
Malinke #6 Malinke
Nobel de la paz a los promotores de «sobornar» a EEUU para no sufrir la cólera de EEUU.
#1 mariopg
o le das el bocadillo al matón de clase o date por jodido
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Solamente tenía que dimitir tras enseñar actas y estaría solucionado
Así no habría conflicto
Bhuvaya #5 Bhuvaya
#3 y el Trump? Debe dimitir?? Porque el zanahorio sí que es un convicto.
