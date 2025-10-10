Maduro ofreció petróleo y otros recursos a EE. UU. para evitar un conflicto

Con la esperanza de poner fin al enfrentamiento de su país con Estados Unidos, varios funcionarios venezolanos le ofrecieron al gobierno de Donald Trump una participación dominante en el petróleo y otras riquezas minerales de Venezuela a través de conversaciones que duraron meses, según varias personas cercanas a las discusiones.
| etiquetas: maduro , trump , venezuela , petróleo , estados unidos
Por NADA, porque no les gusta el Presidente.
Prensa occidental de mierda. Voceros de los asesinos.
El "conflicto" creo que viene porque no quiere regalar su petróleo...
Así no habría conflicto