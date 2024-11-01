·
3
meneos
18
clics
Madrilucía: La feria que confunde cultura con espectáculo
Andalucía, marginalizada históricamente en el discurso político y económico, se convierte en un recurso explotable
|
etiquetas
:
madrilucía
,
madrid
,
feria
,
andalucía
,
cultura
,
espectáculo
#2
soberao
En el artículo hablan de un documental sobre la feria en Madrid que hicieron andaluces en Madrid:
Operación Madrilucía
El documental revive con imágenes inéditas la Feria de Madrid, que ideó Francisco de Paula López entre 1986 y 1994 para divulgar la cultura andaluza en la capital.
www.canalsurmas.es/videos/detail/46965-documentales-02052022
0
K
16
#1
ombresaco
Por un lado, nada de lo que sorprenderse. Vivimos en un sistema en el que algo solo tiene valor si puede ser capitalizado. Y por otro lado, palabras con un significado amplio de dependente del contexto como cultura, se usan en fuera de ese contexto, criticando todo uso ajeno... terrible artículo
0
K
11
#3
silzul
Yo, como andaluz el problema que tengo es ver cómo una región en la que el poder económico, cultural y político históricamente ha y sigue vapuleando y ridiculizando al andaluz, su habla y su cultura... Mágicamente abraza una versión comercializada de una cultura que como he dicho vapulean y ridiculizan...
Ojo a otras regiones también las vapulean con el aire de superioridad madrileño, pero nunca he visto que las vapuleen tanto, y especialmente las ridiculicen como a Andalucía con una sarta de adjetivos estereotipados: el andaluz es vago, chistoso y cateto.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
