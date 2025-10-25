Madrileños se movilizan contra el desahucio de Maricarmen (87), que lleva 70 años viviendo en Retiro

Maricarmen lleva 70 años viviendo de alquiler en la calle Sainz de Baranda (Retiro) por un contrato de renta antigua que heredó de sus padres. Maricarmen tiene 87 años y lleva setenta viviendo en un piso de la calle Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro (Madrid). El próximo 29 de octubre, un juzgado atenderá a la petición del fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones y dará la orden de desahucio para expulsar a la anciana del hogar y el barrio en el que ha vivido prácticamente toda su vida. La situación es compleja, pero legalmente el....