Madrileños se movilizan contra el desahucio de Maricarmen (87), que lleva 70 años viviendo en Retiro

Maricarmen lleva 70 años viviendo de alquiler en la calle Sainz de Baranda (Retiro) por un contrato de renta antigua que heredó de sus padres. Maricarmen tiene 87 años y lleva setenta viviendo en un piso de la calle Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro (Madrid). El próximo 29 de octubre, un juzgado atenderá a la petición del fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones y dará la orden de desahucio para expulsar a la anciana del hogar y el barrio en el que ha vivido prácticamente toda su vida. La situación es compleja, pero legalmente el....

12 comentarios
Antipalancas21
El fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones quiere desahuciarla al expirar el acuerdo el próximo 29 de octubre y tras pedirle un alquiler mensual de 1.650 euros.
M.Burns
#1 No es ningun desahucio. Simplemente se le acaba un contrato, que ademas era un chollazo y del que lleva disfrutando 70 años. Bulazo

Por cierto, bastante considerados son de ofrecerle pagar un alquiler a precio de Vallecas (1650 euros) por vivir en el retiro.
Dasmandr
#8 te lo inventas. En Retiro se paga menos.
Jarod_mc
#8 los cochambrosos de siempre, que cuando no están fumando porros se van a estas cosas a hacer bulto porque desde luego no esperes que hagan algo por el tejido productivo
Jarod_mc
#1 pues no tiene ninguna deuda hipotecaria y se ha llevado 70 años viviendo de alquiler, tiene la opción de pagar esa burrada o irse a una residencia o a un pueblo de teruel pagando 100€ al mes
Somozano
Dentro de las luchas por la vivienda digna de la izquierda lo siguiente será manifestarse porque la marquesa viuda de las marismas de la Bellavista no puede pagar su piso en un edificio señorial en el barrio de Salamanca ante la presión de los nuevos multimillonarios latinoamericanos
ChatGPT
Podían aprovechar y entre los manifestantes hacer una colecta para recaudar el pago del nuevo alquiler. Está guay pedir que pierda dinero otro, pero más guay estaría que los que están preocupados unos por el tema, pusieran dinero en lugar de que pidan que pierda otro.
Somozano
A ver si las viejas no pueden vivir en El Retiro, una de las zonas más caras de Madrid pagando 500 euros al mes en un país donde los jóvenes pagan 700 euros por los mismos metros en un barrio obrero de Lugo
Antipalancas21
#2 Pocos años le quedan para vivir ahi, seguramente después de esto menos todavía.
anamabel
#2 Siempre será preferible que viva una vieja por 500 € al mes en el Retiro a que la echen para que venga alguien a pagarle a un especulador 1.650€ al mes por el mismo piso.
Gry
#5 Si hacen lo mismo con todos los jubilados que viven en el centro, incluidos los que tienen viviendas en propiedad, seguro que acaban bajando los precios.
BoosterFelix
Los que pretenden movilizarse para frenar el desahucio, ¿han preguntado a la anciana afectada? Porque si la anciana afectada estuviera de acuerdo con intentar pararse el desahucio, entonces estaría siendo aporófoba hacia sus propios padres, por haberla hecho nacer en esta precariedad, esta pobreza, este subdesarrollo, este capitalismo y esta monarquía por los que esta anciana estaría protestando. Por eso digo que primero deberían preguntar a esta anciana, no vaya a ser que estén atribuyéndole una aporofobia que ella no tenga.
